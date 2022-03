No, non esiste un consumo di alcol senza rischi (Di martedì 1 marzo 2022) Un “bollino nero” per i consumatori, che indichi chiaramente vino e alcolici come dannosi per la salute? Il 3 febbraio 2022, la proposta di Serge Hercberg, nutrizionista ed epidemiologo della facoltà di Medicina della Sorbona di Parigi, ha destato reazioni molto forti in Italia. Come quelle di Coldiretti, che ha parlato di vino «ingiustamente diffamato» e Confagricoltura, ma anche da parte della politica, con il sottosegretario alle Politiche agricole, Gian Marco Centinaio (Lega), secondo cui del vino «va promosso il consumo moderato e consapevole e non va discriminato in modo ottuso». La proposta di Hercberg è nata su Twitter, ma in realtà si inserisce in un contesto assai più ampio. Il 16 febbraio 2022 infatti il Parlamento Europeo ha approvato il testo della risoluzione denominata “Piano per combattere il cancro”. Nei giorni precedenti alla ... Leggi su facta.news (Di martedì 1 marzo 2022) Un “bollino nero” per i consumatori, che indichi chiaramente vino eici come dannosi per la salute? Il 3 febbraio 2022, la proposta di Serge Hercberg, nutrizionista ed epidemiologo della facoltà di Medicina della Sorbona di Parigi, ha destato reazioni molto forti in Italia. Come quelle di Coldiretti, che ha parlato di vino «ingiustamente diffamato» e Confagricoltura, ma anche da parte della politica, con il sottosegretario alle Politiche agricole, Gian Marco Centinaio (Lega), secondo cui del vino «va promosso ilmoderato e consapevole e non va discriminato in modo ottuso». La proposta di Hercberg è nata su Twitter, ma in realtà si inserisce in un contesto assai più ampio. Il 16 febbraio 2022 infatti il Parlamento Europeo ha approvato il testo della risoluzione denominata “Piano per combattere il cancro”. Nei giorni precedenti alla ...

Advertising

beppe_grillo : Oltre 2 milioni di famiglie in Italia, 30 milioni in Europa e 300 milioni nel mondo vivono il dramma delle malattie… - _Nico_Piro_ : la resistenza ucraina è molto più forte. Ancora una volta ricordiamo che in tutto questo risiko, di mezzo ci sono l… - fattoquotidiano : Il grosso delle sanzioni occidentali mira a schiantare il rublo e impedire alla Russia di operare sui mercati. Esis… - CatalinSturza3 : @R_Damiano87 @fratotolo2 Lasciamo allora che uccidano ancora bambini e innocenti, che hanno scelto di essere indipe… - LuigiSpreafico3 : @spighissimo Cosa negozi quando hai perso tutto? Si negozia se le città non sono sotto le bombe, altrimenti ci si d… -