Milan-Inter, prevale la prudenza: a San Siro finisce in pareggio (Di martedì 1 marzo 2022) Un pareggio che tiene aperti i giochi tra Milan ed Inter in Coppa Italia. Un pareggio che di fatto rimanda tutto alla partita di ritorno. Un derby di Coppa Italia molto particolare, tra due squadre che si contendono anche la corsa Scudetto. Milan ed Inter si sono date battaglia in quel di San Siro, ed Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 1 marzo 2022) Unche tiene aperti i giochi traedin Coppa Italia. Unche di fatto rimanda tutto alla partita di ritorno. Un derby di Coppa Italia molto particolare, tra due squadre che si contendono anche la corsa Scudetto.edsi sono date battaglia in quel di San, ed Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

MarcoBellinazzo : Le verifiche sul Financial Fair play riguardano oltre 30 club europei (inclusi Roma, Inter, Juve e Milan) ed era un… - pisto_gol : Ieri sera a @ilbellodcalcio il direttore della @Gazzetta_it ha testualmente detto”Il nostro pubblico di riferimento… - AntoVitiello : 'Peace' San Siro a sostegno dell'Ucraina prima del derby tra #Milan e #Inter #stopwar #nowar #ucraina #sansiro… - vincenzolarosa_ : Ho capito che in verità non mi sono perso nulla di Milan-Inter… - ilrossoeilnero2 : Un solo dato . Inter 6 tiri Milan 13 tiri. Per quanto meno importante fosse questo derby due comsiderazioni vanno f… -