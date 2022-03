Mariupol assediata e chiuso il Mar d’Azov A sud si prepara la resa dei conti

(Di martedì 1 marzo 2022) Accerchiata la città diil Marealle truppe ucraine. Sono queste le ultime indicazioni che arrivano dalla Russia riguardo il fronte sud-orientale della guerra in Ucraina. Due notizie importanti perché segnalano, come già accennato, l’intensificarsi dell’azione di Mosca, che ora spinge per la conquista del porto ucraino. Da tempo il Cremlino InsideOver.

...aha la sua base il reggimento Azov , reparto militare ultranazionalista ucraino, e la 36esima brigata della Marina militare ucraina. ' Si sono trincerati in città e la città ora è"I soldati ucraini si sono trincerati in città e la città ora è. Purtroppo ci sono tutte le premesse per una battaglia pesante", afferma ''Sarà un bagno di sangue'' a, nel sud dell'Ucraina, accerchiata oggi dalle truppe russe e dalle milizie ...I combattimenti non si fermano, bombardata anche Kharkiv. Truppe russe verso la capitale. Zelensky all'UE: "Siate con noi". Secondo round di colloqui Kiev-Mosca annunciati per il 2 marzo ...Mentre si tratta la tregua, proseguono le esplosioni a Kharkiv e Mariupol: decine di vittime. E c'è chi denuncia: "Attacco indiscriminato e non mirato" ...