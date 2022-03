Marcelo Bielsa, il Fenerbahce si fa avanti (Di martedì 1 marzo 2022) . Dopo i «no» di Low e Jorge Jesus, i turchi provano a convincere l’ex Leeds Fresco di esonero dal Leeds United, Marcelo Bielsa sarebbe già stato contattato da una squadra per la prossima stagione. Si tratta del Fenerbahce di Istanbul. Infatti, secondo il quotidiano Hürriyet, il club turco starebbe cercando una guida di alto livello. Dopo aver incontrato il rifiuto di Joachim Löw e Jorge Jesus, vedremo se convincerà El Loco a ricominciare ad allenare sul Bosforo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 1 marzo 2022) . Dopo i «no» di Low e Jorge Jesus, i turchi provano a convincere l’ex Leeds Fresco di esonero dal Leeds United,sarebbe già stato contattato da una squadra per la prossima stagione. Si tratta del Fenerbahce di Istanbul. Infatti, secondo il quotidiano Hürriyet, il club turco starebbe cercando una guida di alto livello. Dopo aver incontrato il rifiuto di Joachim Löw e Jorge Jesus, vedremo se convincerà El Loco a ricominciare ad allenare sul Bosforo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

