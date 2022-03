L’inarrestabile corsa del climate change

Leggi su linkiesta

(Di martedì 1 marzo 2022) Un terribile avvertimento sulle conseguenze dell’inazione climatica. Così Hoesung Lee, presidente dell’ Intergovernmental panel on(Ipcc), ha descritto il contenuto della pubblicazione dell’ultimo report redatto dall’organismo delle Nazioni Unite fondato nel 1988. A causa dell’emergenza climatica, nei prossimi vent’anni il pianeta dovrà affrontare molteplici criticità senza confine, come l’estinzione di diverse specie animali e vegetali e ondate di caldo sempre più estreme. Il 40% della popolazione mondiale sarà altamente vulnerabile a tutto ciò. Ilcolpirà soprattutto quelle aree – Africa, America Latina, Sud-est asiatico e Polo Sud e Nord – che finora hanno contributo meno ad aggravare il problema. Tuttavia, denunciano gli scienziati, è stimato come molta probabile un aumento, in ...