L'ambasciatore russo a Roma: "Dominio occidente è finito" (Di martedì 1 marzo 2022) "I funzionari di Bruxelles, che fino a poco tempo fa si dipingevano come partner strategico del nostro Paese, ora non si fanno più scrupoli a dire che intendono infliggere 'il massimo danno alla Russia, distruggere la sua economia e... Leggi su today (Di martedì 1 marzo 2022) "I funzionari di Bruxelles, che fino a poco tempo fa si dipingevano come partner strategico del nostro Paese, ora non si fanno più scrupoli a dire che intendono infliggere 'il massimo danno alla Russia, distruggere la sua economia e...

Advertising

Agenzia_Ansa : VIDEO I Ucraina, ambasciatore all'Onu legge messaggi di un soldato russo morto: 'Ci chiamano fascisti. Mamma, e' co… - MediasetTgcom24 : 'Mamma, ho paura, bombe anche su civili', ambasciatore ucraino legge un Sms di un soldato russo #ucraina #onu… - LaStampa : Ucraina, l'ambasciatore ucraino all'Onu legge l'ultimo sms di un soldato russo a sua madre prima di morire - 7aannggeellaa7 : RT @TatiUdaci: In Portogallo stanno esponendo i cartelli 'Non serviamo i russi'. A Praga, i bambini russi vengono picchiati nelle scuole. I… - FedericoVice99 : RT @PietroSalvatori: L'ambasciatore russo in Italia Razov minaccia apertamente non solo i governi, ma la popolazione civile dei paesi Ue:… -