L’allenatore ucraino dello Sheriff Tiraspol (pagato da due ex agenti Kgb) si dimette e si arruola con l’esercito di Kiev (Di martedì 1 marzo 2022) Il suo nome aveva iniziato a rimbalzare per l’Europa all’inizio dell’autunno. Lo ripetevano tutti. Televisioni, radio, tifosi. Ancora, ancora e ancora. Fino a quando non era diventato una filastrocca, fino a quando non era stato elevato a santo protettore degli ultimi. Perché in quella serata del 28 settembre 2021 Yuriy Vernydub aveva preso in contropiede il destino. Il suo, ma anche quello di un club, di una popolazione. Non più Carneade, ma eroe. Gli erano bastati novanta minuti più recupero per incarnare un aforisma di Flaiano: “Sognatore è un uomo con i piedi ben piantati sulle nuvole”. Perché in quel martedì sera il suo Sheriff Tiraspol aveva osato l’inimmaginabile. Aveva battuto il Real Madrid in Champions League. A casa sua. Un successo che non apparteneva già più alla cronaca, ma direttamente alla leggenda. Davide contro Golia, dicevano allora ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) Il suo nome aveva iniziato a rimbalzare per l’Europa all’inizio dell’autunno. Lo ripetevano tutti. Televisioni, radio, tifosi. Ancora, ancora e ancora. Fino a quando non era diventato una filastrocca, fino a quando non era stato elevato a santo protettore degli ultimi. Perché in quella serata del 28 settembre 2021 Yuriy Vernydub aveva preso in contropiede il destino. Il suo, ma anche quello di un club, di una popolazione. Non più Carneade, ma eroe. Gli erano bastati novanta minuti più recupero per incarnare un aforisma di Flaiano: “Sognatore è un uomo con i piedi ben piantati sulle nuvole”. Perché in quel martedì sera il suoaveva osato l’inimmaginabile. Aveva battuto il Real Madrid in Champions League. A casa sua. Un successo che non apparteneva già più alla cronaca, ma direttamente alla leggenda. Davide contro Golia, dicevano allora ...

Advertising

CB_Ignoranza : Yuriy Vernydub, tecnico dello Sheriff Tiraspol, la squadra che lo scorso 28 settembre aveva compiuto la storica imp… - ParliamoDiNews : jurij vernydub, l`allenatore ucraino dello sheriff tiraspol, si e` unito alla resistenza per... - Sport #jurij… - sportli26181512 : West Ham, Moyes: 'Yarmolenko mi ha chiesto di non giocare per la guerra in Ucraina' VIDEO: L'allenatore del West Ha… - c_dsds : RT @CB_Ignoranza: Yuriy Vernydub, tecnico dello Sheriff Tiraspol, la squadra che lo scorso 28 settembre aveva compiuto la storica impresa d… - sportli26181512 : Dinamo Mosca, UFFICIALE: risoluzione per il tecnico ucraino Voronin: Andrey Voronin non è più l'allenatore della Di… -