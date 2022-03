Italiano | ' Viola | occhio! Vlahovic ci conosce | ma anche noi sappiamo tutto di lui'

(Di martedì 1 marzo 2022) "A questo punto della competizione tutti vogliono ottenere qualcosa di importante, compreso noi".vuol regalare la massima soddisfazione possibile in questo momento a Firenze. Per farlo deve ...

vuol regalare la massima soddisfazione possibile in questo momento a Firenze. Per farlo ... Vlahovic ? Davanti quello che fino a poco tempo fa era il centravanti. "Il nostro avversario ...Oggi si è parlato naturalmente anche di lui, durante la conferenza stampa del tecnico, Vincenzo. Di seguito un estratto da Tuttomercatoweb.com. Crede alla possibilità che Vlahovic ...... vigilia del match valido per la semifinale di andata di Coppa Italia. La Fiorentina si è già espressa sull’accoglienza dei tifosi attraverso una nota ufficiale, mentre il tecnico viola ha parlato ...Sport - Juventus, le scelte di Allegri e Italiano Sta meglio il tecnico viola, almeno a disponibilità di calciatori. Italiano dovrebbe affidarsi al tridente in attacco, con Gonzalez, Piatek e Saponara ...