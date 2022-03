Il “whatever it takes” di Metsola: sì prospettiva Ue dell’Ucraina (Di martedì 1 marzo 2022) "La nostra risposta europea era in evidenza in questi giorni così dolorosi, questo deve essere il nostro momento 'whatever it takes'. Gli stati confinanti hanno accolto centinaia di migliaia di rifugiati ucraini. Gli europei ospitano gli ucraini nelle loro case. Abbiamo implementato una serie di sanzioni massicce senza precedenti. Siamo andati oltre e forniremo le armi di cui hanno tanto bisogno agli ucraini (...). L'Europa è pronta ad andare ancora oltre: riconosciamo la prospettiva dell'Europa, europea dell'Ucraina".video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2022/03/Il-whatever-it-takes-di-Metsola-si-prospettiva-Ue-dell-Ucraina 20220301 video 13372660.mp4"/videoCosì la presidente del Parlamento Europeo, la maltese Roberta ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 1 marzo 2022) "La nostra risposta europea era in evidenza in questi giorni così dolorosi, questo deve essere il nostro momento 'it'. Gli stati confinanti hanno accolto centinaia di migliaia di rifugiati ucraini. Gli europei ospitano gli ucraini nelle loro case. Abbiamo implementato una serie di sanzioni massicce senza precedenti. Siamo andati oltre e forniremo le armi di cui hanno tanto bisogno agli ucraini (...). L'Europa è pronta ad andare ancora oltre: riconosciamo ladell'Europa, europea dell'Ucraina".video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2022/03/Il--it--di--si--Ue-dell-Ucraina 20220301 video 13372660.mp4"/videoCosì la presidente del Parlamento Europeo, la maltese Roberta ...

