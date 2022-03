Il presidente ucraino Zelenskyy canta e balla sui tacchi in un suo vecchio show TV VIDEO

(Di martedì 1 marzo 2022) Volodymyrin una performance suiLa lunga lista del “forse non lo sapevi” riguardante ildell’Ucraina Volodymyrsi fa sempre più lunga. E con la bruttissa situazione che il suo Paese (e lui stesso) sta vivendo in questi giorni, il mondo sta conoscendo meglio quest’uomo che è passato dall’essere un attore L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

pietroraffa : ?? Il presidente ucraino, Volodymyr Zelenski, ha chiesto l'ammissione immediata dell'Ucraina all'Unione Europea attr… - fanpage : Zelensky si rivolge a Putin, un estratto del discorso del Presidente ucraino che commenta così la situazione tra Ru… - Palazzo_Chigi : #Ucraina, Draghi: Voglio ribadire tutta la mia solidarietà, quella del governo e degli italiani al Presidente… - Tra_TerraeCielo : RT @Stef77359537: Ma i matti siamo noi... Il presidente ucraino Zelenskyj in uno spot pubblicitario per le elezioni presidenziali. https:/… - aferraricislit2 : RT @sole24ore: ?? Le parole del presidente del Consiglio #MarioDraghi alla Camera: -

Ultime Notizie dalla rete : presidente ucraino

Kharkiv , seconda città dell'Ucraina, è da ore l'obiettivo principale dei missili del Cremlino, con ilVolodymyr Zelensky che ha accusato Mosca di " crimini di guerra " e " atti di ...Lo ha detto ilVolodymyr Zelenskyy, parlando da un compound del governo super blindato e ribadendo al richiesta ai Paesi della Nato di imporre a no fly zone sull'Ucraina per ...Le associazioni di malati rari in ucraina: C’è bisogno di farmaci e di ossigeno, ma soprattutto di trasferire i pazienti più gravi dal confine polacco agli ospedali italiani che si rendono disponibili ...Milano, 1 mar. (LaPresse) - "Mi rivolgo al mondo: che senso ha dire 'mai più' per 80 anni, se il mondo tace quando una bomba cade sul sito di Babyn Yar?