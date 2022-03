I ragazzi di Kiev tra kalashnikov e molotov in strada: “Pronti a morire” (Di martedì 1 marzo 2022) (Kiev) Sacchetti di sabbia, reti, cassoni dell’immondizia, copertoni e qualsiasi altro materiale pur di fermare i russi intrappolandoli a Kiev in una guerriglia casa per casa. Le barricate, dopo un giorno di coprifuoco totale, sono spuntate come funghi nella capitale ucraina. Civili armati di kalashnikov con il bracciale giallo, che distingue la resistenza e le InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 1 marzo 2022) () Sacchetti di sabbia, reti, cassoni dell’immondizia, copertoni e qualsiasi altro materiale pur di fermare i russi intrappolandoli ain una guerriglia casa per casa. Le barricate, dopo un giorno di coprifuoco totale, sono spuntate come funghi nella capitale ucraina. Civili armati dicon il bracciale giallo, che distingue la resistenza e le InsideOver.

