Guerra in Ucraina, la Russia aumenta gli attacchi contro le città chiave. Kiev: "Oltre duemila civili morti" (Di mercoledì 2 marzo 2022) Mariupol senza acqua, sindaco di Kherson: «Resistiamo». A Sumy si combatte per strada. Mosca minaccia: «La terza Guerra mondiale sarebbe nucleare e devastante»

riotta : Il presidente cinese Xi Jinping si stanca alla fine delle scorrerie del suo vassallo #Putin e la Cina chiede la fin… - ladyonorato : L’UE USERÀ I FONDI DESTINATI AGLI AIUTI UMANITARI PER COMPRARE ARMI DA GUERRA PER L’UCRAINA. I NOSTRI SOLDI SERVIRA… - Palazzo_Chigi : #Ucraina, Draghi: Tollerare una guerra d’aggressione nei confronti di uno Stato sovrano europeo vorrebbe dire mette… - ldimatt : RT @emmevilla: ???????? Bambini di una scuola elementare russa, arrestati e messi dietro vere e proprie sbarre per aver deposto fiori e cartell… - libero9811 : @luigidimaio Soldi alla Russia , armi all’ Ucraina. Più di così non potevamo fare per la guerra -