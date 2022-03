Guerra in Ucraina, la decisione dell’Ue: 7 banche russe fuori dallo Swift (Di mercoledì 2 marzo 2022) Bruxelles – Gli ambasciatori della Ue hanno approvato l’esclusione di diverse banche russe dal sistema Swift, secondo quanto annunciato questa sera dalla presidenza francese, nell’ambito delle sanzioni per la Guerra che la Russia ha innescato con l’invasione dell’Ucraina. A quanto si apprende, le banche nella lista sono sette. La misura verrà approvata legalmente con procedura scritta ieri sera, così che potrà essere in gazzetta e già da questa mattina essere operativa. Secondo fonti diplomatiche citate dalla dpa, nella lista non vi sarà la principale banca russa, Sberbank. Secondo documenti citati dal sito Politico.eu, nella lista non vi sarebbe neanche Gazprombank, terza banca del Paese, strettamente legata al settore energetico. Nella lista vi sarebbe invece la seconda banca Vtb. ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 2 marzo 2022) Bruxelles – Gli ambasciatori della Ue hanno approvato l’esclusione di diversedal sistema, secondo quanto annunciato questa sera dalla presidenza francese, nell’ambito delle sanzioni per lache la Russia ha innescato con l’invasione dell’. A quanto si apprende, lenella lista sono sette. La misura verrà approvata legalmente con procedura scritta ieri sera, così che potrà essere in gazzetta e già da questa mattina essere operativa. Secondo fonti diplomatiche citate dalla dpa, nella lista non vi sarà la principale banca russa, Sberbank. Secondo documenti citati dal sito Politico.eu, nella lista non vi sarebbe neanche Gazprombank, terza banca del Paese, strettamente legata al settore energetico. Nella lista vi sarebbe invece la seconda banca Vtb. ...

