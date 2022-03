Giulio Muttoni | l’imprenditore ex “re dei concerti” a processo | rinviati a giudizio anche altri 22 | tra cui l’ex senatore Esposito

(Di martedì 1 marzo 2022) È terminata con 23 rinvii al’udienza preliminare per l’inchiesta che a Torino vede come principale indagato“re dei, imprenditore nel mondo dello spettacolo ex patron della società organizzatrice di‘Set Up Live‘. A luglio, oltre allo stesso, saranno processati, per episodi differenti,Stefanoassessore comunale Enzo La Volta. “Prendo atto – ha commentato– che il giudice non si è pronunciato su una questione di utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ai sensi dell’articolo 68 della Costituzione. Sono senza parole”. L’udienza preliminare riguardava 35 persone. ...

FQMagazineit : Giulio Muttoni, l’imprenditore ex “re dei concerti” a processo: rinviati a giudizio anche altri 22, tra cui l’ex se… - CorriereTorino : Inchiesta sul «re dei concerti»: Giulio Muttoni e altri 22 a processo -

Ultime Notizie dalla rete : Giulio Muttoni

Il Fatto Quotidiano

ripresa oggi al Palazzo di Giustizia la discussione dell'udienza preliminare della maxi inchiesta che vede al centro la figura di, ex patron della società promotrice di grandi eventi musicali Set Up Live. Tra la ventina di imputati figura anche Stefano Esposito , ex senatore del Pd, al quale, secondo le ...TORINO. Non ci sono solo gli imprenditori dello spettacolo, Giuseppee Roberto de Luca insieme al management attuale e passato di Parcolimpico e della Fondazione XX marzo tra coloro chiamati a rispondere del danno erariale causato dall'...A luglio, oltre allo stesso Muttoni, saranno processati, per episodi differenti, l’ex senatore Stefano Esposito e l’ex assessore comunale Enzo Lavolta. “Prendo atto – ha commentato Esposito – che il ...(ANSA) - TORINO, 01 MAR - È terminata con 23 rinvii a giudizio l'udienza preliminare per inchiesta che a Torino vede come figura principale quella di Giulio Muttoni, imprenditore nel mondo dello spett ...