Fiorentina | Piatek | «Voglio restare a lungo Juventus? Pronti a fare la storia»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 1 marzo 2022) L’attaccante dellaha parlato in vista didi Coppa Italia Krzysztof, attaccante arrivato a gennaio alla, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato in vista della partita di Coppa Italia contro la– «Siamo ancora arrabbiati per come è andata sabato. Ecco perché vogliamobene contro la, sappiamo quanto conta per i tifosi e la città questa partita. Laè una grande squadra e per vincere servirà concentrazione assoluta. Hanno 25 campioni con grande qualità. Siamo carichi,mo laper noi, per i tifosi e per Firenze». VLAHOVIC – «Dusan è un ...