Filippo Ferrante | esce in radio il nuovo singolo “Mescolerà

Leggi su lopinionista

(Di martedì 1 marzo 2022) “Dietro uno sfondo sentimentale, con una storia d’amore tormentata, ho voluto raccontare l’esigenza di non restare inchiodati ad un ruolo fisso, ad una sola visione, ad un’idea esclusiva, ad un amore unico o ad una storia” Dal 18 Febbraio 2022 è disponibile in rotazionefonica “”, ildi, già disponibile sulle piattaforme digitali dallo scorso 20 gennaio. “” è il racconto di come viene raggiunta la consapevolezza della fine di un amore che arriva per trasformarci ed insegnarci qualcosa. E’ come un “passare attraverso” qualcosa che ci ha segnato e che poi ci porta in unstato, migliore del precedente, come una vera e propria transizione, dove cambiamo pelle....