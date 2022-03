Eleonora Giorgi, dal tragico lutto al tunnel della droga: il racconto dell’attrice (Di martedì 1 marzo 2022) Un lutto terribile e il passato con la droga raccontati da Eleonora Giorgi in tv. Una vera e propria forza di volontà per uscirne. Ci ha messo un bel po’ a confessare ciò che ha detto di recente l’attrice, ma alla fine si è voluta sfogare davanti alle telecamere e ai suoi fan. Eleonora Giorgi ha avuto un passato terribile, dovuto alla morte di un suo fidanzato e al conseguente avvicinamento al mondo della droga. Oggi, fortunatamente, il tutto è passato e si sta godendo la nascita del suo nuovo nipotino, concepito dal figlio, Paolo Ciavarro, e dalla showgirl Clizia Incorvaia. Eleonora Giorgi intenta a parlare in tv (WebSource)Lei è nota per la miriade di film girati da attrice. Dai vari Sapore di ... Leggi su topicnews (Di martedì 1 marzo 2022) Unterribile e il passato con laraccontati dain tv. Una vera e propria forza di volontà per uscirne. Ci ha messo un bel po’ a confessare ciò che ha detto di recente l’attrice, ma alla fine si è voluta sfogare davanti alle telecamere e ai suoi fan.ha avuto un passato terribile, dovuto alla morte di un suo fidanzato e al conseguente avvicinamento al mondo. Oggi, fortunatamente, il tutto è passato e si sta godendo la nascita del suo nuovo nipotino, concepito dal figlio, Paolo Ciavarro, e dalla showgirl Clizia Incorvaia.intenta a parlare in tv (WebSource)Lei è nota per la miriade di film girati da attrice. Dai vari Sapore di ...

Advertising

ParliamoDiNews : eleonora giorgi a `verissimo`: la droga arrivo` per disperazione, c`e` stato un grande... - Media e Tv #eleonora… - infoitcultura : Eleonora Giorgi dopo il nipotino confessa: “Sprofondai nella droga” - CordioliMirco : RT @_DAGOSPIA_: ELEONORA GIORGI A 'VERISSIMO': LA DROGA ARRIVO' PER DISPERAZIONE, C'E' STATO UN GRANDE... - infoitcultura : Vi ricordate com'era Eleonora Giorgi da giovane? Bellezza mozzafiato - infoitcultura : Angelo Rizzoli e Massimo Ciavarro, ex mariti Eleonora Giorgi/ 'Carcere fu devastante' -