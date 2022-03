Cremonese e Benevento pareggio | Brescia primo | così la 27a di “B”

(Di martedì 1 marzo 2022), l’una difronte all’altra al “Vigorito” nel 27° turno di campionato di Serie B, chiudono la gara con un, che fa perdere ai grigiorossi il primato in classifica. La Ternana, invece, al “Liberati” ha la meglio sul Pordenone, rimasto in dieci nel secondo tempo per l’espulsione diretta di Mensah. Il, intanto, in rimonta batte in casa il Perugia, raggiungendoilposto nella graduatoria della serie cadetta. Alle 20.30, infine, al “Moccagatta” prenderà avvio la sfida tra l’Alessandria e il Como.risultati e marcatori nel dettaglio.non si fanno male1-1, 33? Improta (B), 36? Baez ...

DIRETTA(RISULTATO 1 - 1): E' INIZIATA LA RIPRESA Arrivati al cinquantacinquesimo minuto, il risultato traè ancora saldamente bloccato sull'1 a 1 maturato nel corso ...Il capitano del Napoli è infatti in tribuna al 'Ciro Vigorito' die assiste alla partita tra, valevole per la 27giornata di Serie B . Lorenzo è accompagnato in ...Finisce in parità al 'Vigorito' tra Benevento e Cremonese, con Baez che risponde al vantaggio di Improta per i sanniti. Torna alla vittoria anche la Ternana: basta il gol di Pettinari alle Fere per ...I voti ed il tabellino di Benevento-Cremonese 1-1, sfida valevole per la ventisettesima giornata della Serie B 2021/2022.