Covid | i dati – 46 631 nuovi casi e 233 morti Prosegue il calo dei contagi e dei ricoverati

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 marzo 2022) Un altro rallentamento del 22,3% nel trend dei, mentreildei pazientiin area medica e in terapia intensiva. Sono 46.631 idiregistrati in Italia martedì primo marzo, frutto di 530.858 tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è all’8,8%, in lieverispetto al 9% di lunedì. Icomunicati dal ministero della Saluti sono invece 233. Sono 708 i positivi in terapia intensiva, 6 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 74. Icon sintomi nei reparti ordinari sono 10.456, ovvero 395 in meno nelle ultime 24 ore. Rispetto a martedì scorso sono quasi 14mila in meno i ...