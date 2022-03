Concorso STEM 2022, 1.685 posti: domande fino al 15 marzo (Di martedì 1 marzo 2022) **aggiornamento dell’1/03/2022: Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto di riapertura dei termini di partecipazione alle procedure concorsuali relative al Concorso per le discipline STEM (classi di Concorso A020 – Fisica, A026 – Matematica, A027 – Matematica e Fisica, A028 – Matematica e Scienze, A041 – Scienze e tecnologie informatiche), che recepisce le disposizioni introdotte dal Decreto Sostegni bis. I posti da destinare al Concorso sono 1.685, suddivisi secondo la tabella presente come allegato al decreto e scaricabile qui. Sarà possibile presentare domanda dalle ore 9.00 del 2 marzo e fino alle 23.59 del 15 marzo 2022. Per la partecipazione è richiesto il pagamento di un contributo di segreteria pari a 10 ... Leggi su leggioggi (Di martedì 1 marzo 2022) **aggiornamento dell’1/03/: Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto di riapertura dei termini di partecipazione alle procedure concorsuali relative alper le discipline(classi diA020 – Fisica, A026 – Matematica, A027 – Matematica e Fisica, A028 – Matematica e Scienze, A041 – Scienze e tecnologie informatiche), che recepisce le disposizioni introdotte dal Decreto Sostegni bis. Ida destinare alsono 1.685, suddivisi secondo la tabella presente come allegato al decreto e scaricabile qui. Sarà possibile presentare domanda dalle ore 9.00 del 2alle 23.59 del 15. Per la partecipazione è richiesto il pagamento di un contributo di segreteria pari a 10 ...

orizzontescuola : Concorso scuola secondaria, riapertura termini discipline STEM: 1.685 posti disponibili. Decreto in Gazzetta Uffici… - USR_Sicilia : Concorso STEM – Classe A028 - Esiti prova pratica ed orale del 25 e 26/2/2022 - fgutoledo1 : Buona domenica e ben tornati alle #News sulla #scuola. #VIDEO: - LiborioButera : RT @inf_scuola: #ConcorsoScuola2022, c'è la deroga ma non è per tutti. #precari #STEM #Scuola #concorso - Ticonsiglio : I docenti idonei del concorso STEM saranno inseriti in graduatoria: ecco le novità <p>E' stato approvato un emendam… -