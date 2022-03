Completamento Fondo valle Isclero, Mataluni: “Le cose positive vanno sottolineate” (Di martedì 1 marzo 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Biagio Flavio Mataluni, Presidente Confindustria Giovani Benevento. “Le cose positive vanno sempre sottolineate, i modelli virtuosi di amministrazione vanno lodati. Ed è sicuramente positivo che finalmente sia stato mandato a gara il quarto e ultimo lotto della Fondo valle Isclero. E’ un modello virtuoso quello che ha visto mettere in capo la cooperazione istituzionale tra Regione Campania, Provincia e Comuni per arrivare al risultato. Aggiungerei anche le associazioni di categoria: Confindustria e Ance tra le altre. Io stesso, come presidente di Confindustria Giovani, avevo fatto appello in una lettera al ministro Carfagna per il ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 1 marzo 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Biagio Flavio, Presidente Confindustria Giovani Benevento. “Lesempre, i modelli virtuosi di amministrazionelodati. Ed è sicuramente positivo che finalmente sia stato mandato a gara il quarto e ultimo lotto della. E’ un modello virtuoso quello che ha visto mettere in capo la cooperazione istituzionale tra Regione Campania, Provincia e Comuni per arrivare al risultato. Aggiungerei anche le associazioni di categoria: Confindustria e Ance tra le altre. Io stesso, come presidente di Confindustria Giovani, avevo fatto appello in una lettera al ministro Carfagna per il ...

Advertising

anteprima24 : ** #Completamento Fondo valle Isclero, #Mataluni: 'Le cose positive vanno sottolineate' ** - vivitelese : Bandita la gara d’appalto per il completamento della Fondo valle Isclero - anteprima24 : ** Fondo Valle Isclero, bandita la gara d'appalto per il #Completamento del IV lotto ** - ilvaglio1 : Fondo Valle Isclero, bandita la gara d'appalto per il completamento #provinciabenevento #fondovalleisclero #acamir… - dinotabasso : @stefanoruvolo @AlvisiConci @matteorenzi @EnricoLetta @StefanoPutinati Nell’immediato, questa sarà la percezione. N… -

Ultime Notizie dalla rete : Completamento Fondo Statale 106, Straface (Fi): "Finanziamento dell'intera opera è priorità" ...dal fondo complementare collegata al Pnrr ed a sostenere un necessario riequilibrio del fondo Fsc ... solo il 15% della strada statale 106 è giunto al pieno completamento , a differenza di quanto è ...

Errico: "Bando per completare Fondo Valle Isclero è premio per lavoro squadra" Benevento . 'La pubblicazione della gara di Procedura aperta per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dell'intervento dei lavori di completamento funzionale dell'arteria in direzione Valle Caudina SS 7 Appia IV lotto (ex VI lotto) della Fondovalle Isclero da parte dell'Acamir - Agenzia della Regione Campania per la Mobilità ...

Completamento Fondo valle Isclero, Mataluni: "Le cose positive vanno sottolineate" anteprima24.it Avviata la procedura di gara per il completamento della Fondo Valle Isclero Enti Come già annunciato qualche giorno fa è stata avviata ufficialmente la procedura di gara per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dell’intervento “S.S.V. Fondo ...

Sant’Agata, Riccio: “Il nostro territorio vedrà la conclusione della Fondo Valle Isclero” Come già annunciato qualche giorno fa è stata avviata ufficialmente la procedura di gara per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dell’intervento “S.S.V. Fondo Valle Isclero - lavori di completam ...

...dalcomplementare collegata al Pnrr ed a sostenere un necessario riequilibrio delFsc ... solo il 15% della strada statale 106 è giunto al pieno, a differenza di quanto è ...Benevento . 'La pubblicazione della gara di Procedura aperta per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dell'intervento dei lavori difunzionale dell'arteria in direzione Valle Caudina SS 7 Appia IV lotto (ex VI lotto) della Fondovalle Isclero da parte dell'Acamir - Agenzia della Regione Campania per la Mobilità ...Come già annunciato qualche giorno fa è stata avviata ufficialmente la procedura di gara per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dell’intervento “S.S.V. Fondo ...Come già annunciato qualche giorno fa è stata avviata ufficialmente la procedura di gara per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dell’intervento “S.S.V. Fondo Valle Isclero - lavori di completam ...