' Ci siamo fatte trovare pronte'

(Di martedì 1 marzo 2022) TagsDinamo WomenIn sala stampa si presenta per primo il coach di Ragusa Recupido: "Dispiace perdere una partita in questa maniera, abbiamo sprecato un vantaggio importante nel finale di tempi ...

Advertising

nonzod : RT @stacce2021: Comunque si vede che noi siamo i buoni perché all'Ucraina le armi da usare contro la Russia gliele regaliamo mentre ai Russ… - dinamo_sassari : Le parole di Giovanna Pertile e coach Antonello Restivo nel post partita della bellissima vittoria contro Ragusa ??… - Giorgio24731487 : @Andrea842631710 @D_IP17 Maignan è più forte del patron ma ne ha fatte di paperelle anche lui quest' anno. Secondo… - Sandra45281047 : RT @YoshiIrai: Mi immagino i sinistri ??? di oggi nel 1939: 'Ok Hitler ha sbagliato a invadere la Polonia ma anche la Francia e l'Inghilterr… - Dondolino72 : RT @stacce2021: Comunque si vede che noi siamo i buoni perché all'Ucraina le armi da usare contro la Russia gliele regaliamo mentre ai Russ… -

Ultime Notizie dalla rete : siamo fatte

... "Grande vittoria, non facile, sembrava persa, l'abbiamo tirata per i capelli con la grinta, con i rimbalzi, con le difese finali, non cimai disuniti anche quando Maggie si è fatta male alla ......e l'Under 19 maschili della Pallavolo Marino che disputano i campionati di Eccellenza si sono...molto contenti di come stanno lavorando e qualche elemento di questo gruppo si sta ...Giornata di divorzi per Novak Djokovic. Il primo risale in realtà alla fine della scorsa stagione ma viene a galla ufficialmente solo oggi: è ...