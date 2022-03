Caos plusvalenze, punti di penalizzazione per l’Inter? Cosa dice il regolamento (Di martedì 1 marzo 2022) Alessandro Giudice, economista, è intervenuto nel corso di Punto Nuovo Sport Show a Radio Punto Nuovo, per commentare il Caos creatosi intorno ai club di A riguardo il Fair Play Finanziario. Di seguito quanto evidenziato: “Il discorso Fair Play Finanziario vale per l’Inter, ma anche Juventus, Roma e altri club. Ometto il Milan che con un piano di pareggio di bilanci non rientra in questa situazione. Le lettere sono abbastanza teoriche perché il fair play finanziario è ormai defunto. Il FPF ha prodotto degli sconquassi nei bilanci dei club. Solo una parte è attribuibile al Covid. Il grosso delle perdite è dato dal fatto che si scambiavano calciatori il cui valore è precipitato e questo ha fatto sì che improvvisamente le società non si sono trovate la voce plusvalenze in bilancio. È un doping amministrativo? In un certo ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 1 marzo 2022) Alessandro Giu, economista, è intervenuto nel corso di Punto Nuovo Sport Show a Radio Punto Nuovo, per commentare ilcreatosi intorno ai club di A riguardo il Fair Play Finanziario. Di seguito quanto evidenziato: “Il discorso Fair Play Finanziario vale per, ma anche Juventus, Roma e altri club. Ometto il Milan che con un piano di pareggio di bilanci non rientra in questa situazione. Le lettere sono abbastanza teoriche perché il fair play finanziario è ormai defunto. Il FPF ha prodotto degli sconquassi nei bilanci dei club. Solo una parte è attribuibile al Covid. Il grosso delle perdite è dato dal fatto che si scambiavano calciatori il cui valore è precipitato e questo ha fatto sì che improvvisamente le società non si sono trovate la vocein bilancio. È un doping amministrativo? In un certo ...

