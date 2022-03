Calcio: Serie A. Giudice, due turni a Bonaventura (Di martedì 1 marzo 2022) Un turno per Ismajli (Empoli), Kiwior (Spezia), Lopez (Sassuolo), Thorsby (Sampdoria), Toloi (Atalanta). MILANO - Due turni di squalifica per il calciatore della Fiorentina Giacomo Bonaventura. Lo ha ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 1 marzo 2022) Un turno per Ismajli (Empoli), Kiwior (Spezia), Lopez (Sassuolo), Thorsby (Sampdoria), Toloi (Atalanta). MILANO - Duedi squalifica per il calciatore della Fiorentina Giacomo. Lo ha ...

Advertising

Gazzetta_it : Juve, e se fosse il 'non gioco' di Allegri la chiave del successo? - Gazzetta_it : La Uefa scrive a Inter e Milan: 'Fair play finanziario non rispettato' - CorSport : #Zaniolo vuole rinnovare: il suo cuore batte per la #Roma - frango0o : RT @Gazzetta_it: Juve, e se fosse il 'non gioco' di Allegri la chiave del successo? - sportli26181512 : Serie A, nessun rinvio per il 30/o turno: la programmazione tv: (ANSA) - ROMA, 28 FEB - La Lega ha stabilito gli an… -