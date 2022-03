Buone notizie per Pelé: è stato dimesso! (Di martedì 1 marzo 2022) Era ricoverato dal 13 febbraio scorso. Le sue condizioni sono ora stabili Buone notizie dal Brasile. Il tre volte campione del mondo Pelé è stato dimesso dall’ospedale di San Paolo dov’era stato ricoverato il 13 febbraio per il trattamento di un tumore al colon. Un’infezione sopraggiunta ha costretto in ospedale O Rey ancora per qualche giorno. I medici assicurano che ora è in condizioni stabili. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 1 marzo 2022) Era ricoverato dal 13 febbraio scorso. Le sue condizioni sono ora stabilidal Brasile. Il tre volte campione del mondodimesso dall’ospedale di San Paolo dov’eraricoverato il 13 febbraio per il trattamento di un tumore al colon. Un’infezione sopraggiunta ha costretto in ospedale O Rey ancora per qualche giorno. I medici assicurano che ora è in condizioni stabili. L'articolo proviene da Calcio News 24.

