Bergamo | il guard rail non era a norma e uccide Stefano | 30 anni Il Comune non vuole risarcire la famiglia

(Di martedì 1 marzo 2022) Un incidente ha portato viapoco più che trentenne. Ora ildovràla. Era il 22 marzo 2019 quando un incidente si portò viaIacobone. Il giovane, all’epoca, aveva solo 31ed era una promessa del nuoto e lavorava anche come bagnino in una delle piscine del suo paese. L'articolo proviene da Leggilo.org.

Giorno_Bergamo : Treviglio, muore in auto infilzato dal guard-rail: la famiglia chiede maxi risarcimento -

Aumentano fino al 28% i Comuni che hanno installato- rail per motociclisti , e un altro 25% ... Ferrara, Treviso e Piacenza TOP 5 BIKE SHARING : Firenze, Milano, Mantova, Bologna eTOP 5 ...Sono aumentati i municipi che dichiarano di avere installato i- rail dotati di protezioni a ... numero di bici per ogni 1000 abitanti, primeggiano Firenze, Milano, Mantova, Bologna eTreviglio (Bergamo) - La richiesta di risarcimento arrivata al Comune di Treviglio è di oltre un milione e mezzo. E’ quanto chiesto dalla famiglia di Stefano Iacobone, il 31enne morto in un incidente ...Un pick up con a bordo un uomo di 38 anni e due bambini, una maschio di 5 e una femmina di 3 anni si è schiantato contro un furgoncino condotto da un 62enne all’imbocco della galleria Costone 2 tra Sa ...