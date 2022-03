Avella: “Corsie per ‘due ruote’ sottopassaggio Torrione, via Croce e doppio senso Lungoirno” (Di martedì 1 marzo 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Apertura del doppio senso con Corsie preferenziali esclusivamente per le ‘due ruote’ nel sottopassaggio di Torrione in direzione via Mobilio e su via Benedetto Croce in direzione via Sabatini. doppio senso per tutti, invece, sul tratto finale della Lungoirno. Il consigliere comunale Gennaro Avella, nella qualità di componente la VIII Commissione Consiliare Permanente Mobilità comunica di aver richiesto lunedì 28 febbraio al Presidente di Commissione Rocco Galdi “l’inserimento dall’Ordine del Giorno degli approfondimenti e dei necessari sopralluoghi in ordine alle seguenti tematiche: istituzione bike line/corsia preferenziale anche per veicoli ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 1 marzo 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Apertura delconpreferenziali esclusivamente per leneldiin direzione via Mobilio e su via Benedettoin direzione via Sabatini.per tutti, invece, sul tratto finale della. Il consigliere comunale Gennaro, nella qualità di componente la VIII Commissione Consiliare Permanente Mobilità comunica di aver richiesto lunedì 28 febbraio al Presidente di Commissione Rocco Galdi “l’inserimento dall’Ordine del Giorno degli approfondimenti e dei necessari sopralluoghi in ordine alle seguenti tematiche: istituzione bike line/corsia preferenziale anche per veicoli ...

