Ventola: “Milan fatica a costruire azioni gol, ma anche l’Inter è in difficoltà” (Di martedì 1 marzo 2022) Nicola Ventola, ex calciatore, ha rilasciato delle dichiarazioni sul periodo poco positivo che sta attraversando il Milan Leggi su pianetamilan (Di martedì 1 marzo 2022) Nicola, ex calciatore, ha rilasciato delle dichiarsul periodo poco positivo che sta attraversando il

Ultime Notizie dalla rete : Ventola Milan Vlahovic e derby, Cassano fa infuriare juventini e milanisti Nel salottino con Christian Vieri , Lele Adani e Nicola Ventola , Cassano ha detto la sua prima sull'esordio di Dusan Vlahovic con la Juventus e poi sulla vittoria del Milan nel derby: entrambi i ...

Bobo Vieri sul derby di Milano. Quale sarà la strategia del match ... Antonio Cassano e Nicola Ventola, c'è un singolare dato: l'ex numero 32 dell'Inter è andato in gol solamente una volta negli 11 derby di Milano, giocati con ambo le maglie. Si trattava di un Milan - ...

Ventola: “Milan fatica a costruire azioni gol, ma anche l’Inter è in difficoltà” Pianeta Milan Inter-News 24 ore fa L’Inter è quella che sta giocando più di tutte. Martedì avrà il Derby di Coppa Italia contro il Milan, venerdì la Salernitana, poi andrà a giocare a… Leggi ...

Ventola: «Inter in difficoltà nel fare gol. Come il Milan è poco brillante» Ventola ha commentato il momento di Inter e Milan. Fra poche ore ci sarà il Derby di Coppa, semifinale d'andata del trofeo nazionale ...

