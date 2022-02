Uomini e Donne, la decisione di Ciprian e Andrea Nicole: “Adotteremo un bambino” (Di lunedì 28 febbraio 2022) Nonostante di fatto stiano insieme da pochissimo tempo, Ciprian Aftim e Andrea Nicole Conte hanno le idee molto chiare su quello che sarà la loro vita d’ora in poi. La coppia di Uomini e Donne è andata a convivere fin da subito e ha già parlato di matrimonio e di formare una famiglia. Tutte cose che, se per altre coppie sono normalissime, per l’ex tronista e il bel modello e fisioterapista rumeno sono più complicate in quanto lei, da donna trans, ovviamente non può avere in maniera naturale. Ma questo non spaventa affatto né Andrea Nicole né Ciprian, che pensano all’adozione. “Sono progetti che abbiamo e che fanno parte di ciò che desideriamo per il nostro futuro. In particolare, il matrimonio credo sia un valore aggiunto alla convivenza” ha dichiarato ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 28 febbraio 2022) Nonostante di fatto stiano insieme da pochissimo tempo,Aftim eConte hanno le idee molto chiare su quello che sarà la loro vita d’ora in poi. La coppia diè andata a convivere fin da subito e ha già parlato di matrimonio e di formare una famiglia. Tutte cose che, se per altre coppie sono normalissime, per l’ex tronista e il bel modello e fisioterapista rumeno sono più complicate in quanto lei, da donna trans, ovviamente non può avere in maniera naturale. Ma questo non spaventa affatto néné, che pensano all’adozione. “Sono progetti che abbiamo e che fanno parte di ciò che desideriamo per il nostro futuro. In particolare, il matrimonio credo sia un valore aggiunto alla convivenza” ha dichiarato ...

Advertising

riotta : Su @repubblica commoventi interviste con ucraini che lasciano l'Italia per combattere in patria. Una mamma 'preferi… - robersperanza : L’ambasciata italiana a #Kyiv resta aperta e operativa. Grazie di cuore al nostro ambasciatore Zazo, alle donne e a… - chetempochefa : 'Quel principio di uguaglianza ci è stato regalato da uomini e donne, che dopo la Resistenza, hanno scritto un prin… - Dcologgi1972 : Per anni abbiamo visto il 90% di #uomini lasciare i propri paesi per scappare da una #GUERRA, in #Ucraina il 90% so… - StraNotizie : Uomini e Donne, Massimiliano su Nadia: ''Penso al matrimonio' -