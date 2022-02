Ultime Notizie Roma del 28-02-2022 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 28 febbraio 2022)dailynews radiogiornale Corona buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione è stata una notte di attesa quella appena trascorsa nel Ucraina attaccata invasa ma non occupata dai soldati di Mosca stamattina iniziano i colloqui tra una delegazione Ucraina e una russa nella cittadina di Gomel Bielorussia le delegazioni dovranno discutere la possibilità di un cessate il fuoco i delegati ucraini per motivi di sicurezza ho preferito fare il giro largo e passare dalla Polonia non sarebbero più di 4-5 persone il viceministro degli Esteri rappresentanti nella sfera militare e politiche Davide harakami segretario del partito del presidente Vladimir zelenski la delegazione russa invece composta da Vladimir mediskin consigliere del presidente Vladimir Putin vice ministri della difesa degli Esteri Alexander fomine ...