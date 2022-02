Ucraina, contadino ruba un carro armato russo: l'ironia social tra video reali e "bufale" (Di lunedì 28 febbraio 2022) La guerra in Ucraina si combatte anche con la diffusione di video veri o fake pubblicati sulla rete per farsi beffa degli invasori russi o per rincuorare la popolazione sotto assedio. Dopo le immagini... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 28 febbraio 2022) La guerra insi combatte anche con la diffusione diveri o fake pubblicati sulla rete per farsi beffa degli invasori russi o per rincuorare la popolazione sotto assedio. Dopo le immagini...

Advertising

iloveguests : RT @magariforse: Un contadino ucraino ha rubato un sistema missilistico terra-aria russo 9K33 OSA semplicemente collegandolo al suo trattor… - Provision1Media : RT @magariforse: Un contadino ucraino ha rubato un sistema missilistico terra-aria russo 9K33 OSA semplicemente collegandolo al suo trattor… - Davidrodriigez : RT @magariforse: Un contadino ucraino ha rubato un sistema missilistico terra-aria russo 9K33 OSA semplicemente collegandolo al suo trattor… - assdffdsd : RT @magariforse: Un contadino ucraino ha rubato un sistema missilistico terra-aria russo 9K33 OSA semplicemente collegandolo al suo trattor… - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @Renzoseccia: ma pensa te, in Ucraina un russo non può lasciare in santa pace un carrarmato o un lancia missili per strada che subito ar… -