Titoli ingannevoli su Raz Degan morto per cancro dopo una lunga malattia (Di lunedì 28 febbraio 2022) Stanno girando post che fanno molta disinformazione su argomenti delicati stamane, in merito a Raz Degan morto per cancro in seguito ad una lunga malattia. Vicenda che ricorda quanto riportato mesi fa sul nostro magazine, in relazione all’ex calciatore Nicola Berti. Fake news che vengono create in modo consapevole da alcune testate, che alterano e forzano dei Titoli con il chiaro intento di catturare qualche click in più quel giorno. Cerchiamo di analizzare tutta la storia con criterio, senza inutili trabocchetti. Smentiamo la notizia su Raz Degan morto per cancro dopo una lunga malattia Il presupposto dal quale partire, senza fronzoli, è che si debba smentire la notizia secondo ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 28 febbraio 2022) Stanno girando post che fanno molta disinformazione su argomenti delicati stamane, in merito a Razperin seguito ad una. Vicenda che ricorda quanto riportato mesi fa sul nostro magazine, in relazione all’ex calciatore Nicola Berti. Fake news che vengono create in modo consapevole da alcune testate, che alterano e forzano deicon il chiaro intento di catturare qualche click in più quel giorno. Cerchiamo di analizzare tutta la storia con criterio, senza inutili trabocchetti. Smentiamo la notizia su RazperunaIl presupposto dal quale partire, senza fronzoli, è che si debba smentire la notizia secondo ...

