Serie A 2021 2022 | come funziona in caso di arrivo a pari punti? Il regolamento

Leggi su sportface

(Di martedì 1 marzo 2022) Salvezza, Europa, Scudetto. Laè un intrigo, con tante squadre in lotta per le posizioni che contano. Milan, Napoli e Inter per lo Scudetto; Atalanta, Juventus, Roma, Fiorentina, Lazio per Champions, Europa e Conference League. Poi dalla Salernitana all’Udinese: tutte implicate in una corsa salvezza che potrebbe ridare valore alla fatidica quota quaranta. Ma cosa conta inditra due o più squadre? Si guarda prima di tutto,sempre, il criterio degli scontri diretti (prima ifatti andata e ritorno; inla differenza reti ma la regola del gol doppio in trasferta non conta). A seguire, si considera la differenza reti generale, poi il numero ...