Roma, stato di emergenza verso la fine ma altre multe per bar e ristoranti: via i dehors dalle strade (Di lunedì 28 febbraio 2022) Dopo mesi di chiusure e limitazioni, ennesima batosta per bar e ristoranti: rimossi i dehors nella Capitale. AnsaLa categoria più penalizzate da questi due anni di pandemia di Covid, è stata senza dubbio quella di bar e ristoranti. Tra lockdown, zone rosse, Green Pass e Super Green Pass e mancanza di turisti ristoratori, baristi e gestori di locali hanno visto decrescere progressivamente la loro clientela e, di conseguenza, gli introiti. Ora l'ennesima batosta: stop ai dehors. O, almeno, a quelli ritenuti "selvaggi". Nei giorni scorsi a Roma, da Campo dè Fiori a via Crescenzio, passando per piazza Navona e Monti, le prime rimozioni per pedane e arredi non a norma. Ed è stato solo l'inizio: poi toccherà a rioni e zone molto frequentate della Capitale, come Prati e Celio.

