Putin minaccia l’escalation nucleare. (Di lunedì 28 febbraio 2022) Mosca minaccia l’escalation nucleare. L’annuncio arriva all’ora di pranzo di ieri, nella prima domenica di guerra. Vladimir Putin incontra il ministro della Difesa Serghei Shoigu e il capo di Stato maggiore Valeri Gerasimov e ordina loro di porre in “regime speciale di servizio da combattimento le forze di deterrenza”. Che includono anche una parte di Leggi su freeskipper (Di lunedì 28 febbraio 2022) Mosca. L’annuncio arriva all’ora di pranzo di ieri, nella prima domenica di guerra. Vladimirincontra il ministro della Difesa Serghei Shoigu e il capo di Stato maggiore Valeri Gerasimov e ordina loro di porre in “regime speciale di servizio da combattimento le forze di deterrenza”. Che includono anche una parte di

