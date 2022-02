Piazza Affari in rosso, balzo di Leonardo (Di lunedì 28 febbraio 2022) (Adnkronos) – Chiusura di seduta negativa, anche se lontana dai minimi intraday, per le borse europee. L’inasprimento delle ostilità in Ucraina ed il nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia hanno fatto iniziare la settimana dei listini finanziari in forte rosso ma, le indicazioni in arrivo dalla Bielorussia, dove sono in corso le trattative, fanno trapelare elementi di ottimismo. Per frenare la caduta del rublo, sceso di un terzo, la banca centrale russa ha incrementato il costo del denaro dal 9,5 al 20%. S&P ha invece annunciato di aver ridotto il rating sovrano a lungo termine in valuta estera della Russia a “BB+” da “BBB-” e il rating a lungo termine in valuta locale a “BBB-” da “BBB”, ponendoli sotto CreditWatch con outlook negativo. Sul Ftse Mib, che ha chiuso la prima seduta della settimana a 25.415,89 punti (-1,39%), spiccano le forti vendite sui ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 28 febbraio 2022) (Adnkronos) – Chiusura di seduta negativa, anche se lontana dai minimi intraday, per le borse europee. L’inasprimento delle ostilità in Ucraina ed il nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia hanno fatto iniziare la settimana dei listini finanziari in fortema, le indicazioni in arrivo dalla Bielorussia, dove sono in corso le trattative, fanno trapelare elementi di ottimismo. Per frenare la caduta del rublo, sceso di un terzo, la banca centrale russa ha incrementato il costo del denaro dal 9,5 al 20%. S&P ha invece annunciato di aver ridotto il rating sovrano a lungo termine in valuta estera della Russia a “BB+” da “BBB-” e il rating a lungo termine in valuta locale a “BBB-” da “BBB”, ponendoli sotto CreditWatch con outlook negativo. Sul Ftse Mib, che ha chiuso la prima seduta della settimana a 25.415,89 punti (-1,39%), spiccano le forti vendite sui ...

ChiarettaV83 : RT @ImolaOggi: Sanzioni contro la Russia (contro l'Italia) Stop al ribasso per Unicredit in Piazza Affari. Il titolo segna un calo teorico… - MKT_INS : Le #borseeuropee si mantengono in ribasso e #WallStreet apre negativa, in un clima appesantito dalle tensioni sempr… - bizcommunityit : Ucraina affossa i mercati: Piazza Affari accelera al ribasso in chiusura (-1,70%), lo spread vola a 171 punti -… - Labatarde2 : Leonardo a Piazza Affari e a tutto il settore europeo della Difesa. Le quotazioni dell’ex Finmeccanica sono entrate… - milaclem13 : RT @TCommodity: Fincantieri +19% a Piazza Affari. -