Paura per Ribery | incidente stradale nella notte | “trauma cranico e prognosi di 7 giorni”

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Momenti diper Franck, l’attaccante della Salernitana impegnato nel campionato di Serie A con l’obiettivo di raggiungere l’obiettivo della salvezza. Il francese è stato vittima di una Capaccio, l’episodio si sarebbe verificato la scorsae laè di sette. Il calciatore era alla guida della sua auto quando avrebbe perso il controllo del mezzo. Secondo Salerno Today avrebbe riportato un, poi è stato dimesso dall’ospedale. Le cause dell’impatto sono in corso di accertamento da parte dei Carabinieri. L’attaccante della Salernitana aveva trascorso una giornata di relax dopo il pareggio della sua squadra contro il Bologna. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

La7tv : La testimonianza di Francesca Mannocchi da un bunker a Dnipro: 'Siamo nel garage dell'Hotel, le persone si stanno… - riotta : L'invasione #Ucraina da parte di #Putin e le sue minacce di guerra atomica hanno mutato il mondo. Ha fatto paura. E… - _Nico_Piro_ : La mia impressione peró è che l'attacco dal Nord su Kyev sia (ipotesi) o un'azzardo basato sulla speranza di un col… - hvrricaxe : @final_retouch uguale, invidio chi ci riesce. mi sento egoista perché comuqnue di guerre c’è ne sono sempre e non c… - Maggieeeeeee7 : Io per stasera ho paura che se vanno il al televoto flash Baru e Jess + qualcuno a caso dovremo dividere i voti me… -

Ultime Notizie dalla rete : Paura per

Commentaprimo Nottata diFranck Ribéry. Come riporta Salernitananews.it il calciatore francese è rimasto vittima di un incidente nella notte, nella zona di Paestum, mentre era alla guida della sua auto. Nulla di ......(ce ne sono tantissime e in questi giorni sono travolte dall'ansia e dalla), aderire alla proposta di un'agenzia qualificata che sta promuovendo raccolte a favore della popolazione ucraina....I primi a raggiungere la riviera sono stati accolti in alcune strutture di Rimini ma altre camere sono pronte su tutto il litorale, come ha assicurato l'associazione Riviera Sicura che riunisce circa ...Franck Ribery ha avuto in un incidente stradale nella notte tra domenica e lunedì. Il calciatore della Salernitana ha riportato un trauma cranico ed è stato dimesso con una prognosi di sette giorni.