Advertising

fattoquotidiano : Omicidio di Ilenia Fabbri, ergastolo all’ex marito Claudio Nanni e a Pierluigi Barbieri - SkyTG24 : Omicidio Ilenia Fabbri, due condanne all'ergastolo - franconemarisa : Omicidio Ilenia Fabbri: la figlia chiede ancora di incontrare il padre - franconemarisa : RT @Corriere: Ilenia uccisa in casa a coltellate. Ergastolo per il marito e il sicario - bizcommunityit : Omicidio di Ilenia Fabbri, ergastolo all’ex marito Claudio Nanni e a Pierluigi Barbieri -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Ilenia

...mese dal delitto di via Corbara a Faenza la Corte d'Assise del Tribunale di Ravenna presieduta dal giudice Michele Leoni ha condannato all'ergastolo il mandante e il sicario dell'di...All'interno di questo "buio" la zia, il padre e il fidanzato diFabbri, oggi nel tribunale di Ravenna hanno trovato "una luce", una sentenza che a distanza di un anno dall'ha reso "...'I testimoni ascoltati in aula non hanno mai sentito Nanni minacciare l'ex moglie, ma sono sempre state parole riferite da Ilenia'. Lui stesso ha detto 'Quel giorno (con Ilenia, ndr) mi è andato in ti ...A un anno e un mese dal delitto di via Corbara a Faenza la Corte d’Assise del Tribunale di Ravenna presieduta dal giudice Michele Leoni ha condannato all’ergastolo il mandante e il sicario dell’omicid ...