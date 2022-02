Advertising

OdeonZ__ : ‘O scudetto? Il termometro dei social: Napoli ci crede - sportli26181512 : ‘O scudetto? Il termometro dei social: Napoli ci crede: ‘O scudetto? Il termometro dei social: Napoli ci crede Dopo… - Gazzetta_it : ‘O scudetto? Il termometro dei social: #Napoli ci crede #SerieA -

Ma tra i supporter azzurri nessuno pronuncia la parola. La scaramanzia prima di tutto, anche se c'è chi pensa sia davvero possibile: "Io ci credo!". Motivazione e gran carattere, così il ...... la dote autentica di una squadra di livello e ilper valutare il lavoro di un ... possano davvero mantenere un ritmo alto in questo finale di campionato e restare in corsa per lo'.ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Giancarlo Padovan ha parlato di Milan e Inter in vista del derby di Coppa Italia e di Ibrahimovic Intervenuto n ..."Si potrebbe dire che le sostituzioni magari avvengono forse troppo tardi ma è l'allenatore che ha il termometro della squadra".