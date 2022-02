Nel Bresciano due liti sulla guerra in Ucraina finiscono a coltellate in meno di 48 ore (Di lunedì 28 febbraio 2022) Due liti sul conflitto tra Russia e Ucraina sono finite a coltellate nel Bresciano nel giro di sole 48 ore. La prima ha avuto luogo sabato 26 febbraio in un’area di servizio lungo l’autostrada A4, tra le uscite di Palazzolo sull’Oglio e Rovato, tra due ucraini di posizioni ideologiche e politiche diverse: uno filogovernativo e l’altro separatista del Donbass. Il primo, 34enne, è stato colpito con una coltellata all’altezza dei reni dal connazionale: è ricoverato in prognosi riservata agli Spedali civili di Brescia. Le condizioni sono serie ma non è in pericolo di vita. Arrestato l’aggressore, 47enne filorusso. I due, entrambi camionisti, si sono incontrati durante la sosta e hanno iniziato a discutere sulla guerra in corso. Una seconda lite scatenata da motivi legati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) Duesul conflitto tra Russia esono finite anelnel giro di sole 48 ore. La prima ha avuto luogo sabato 26 febbraio in un’area di servizio lungo l’autostrada A4, tra le uscite di Palazzolo sull’Oglio e Rovato, tra due ucraini di posizioni ideologiche e poche diverse: uno filogovernativo e l’altro separatista del Donbass. Il primo, 34enne, è stato colpito con una coltellata all’altezza dei reni dal connazionale: è ricoverato in prognosi riservata agli Spedali civili di Brescia. Le condizioni sono serie ma non è in pericolo di vita. Arrestato l’aggressore, 47enne filorusso. I due, entrambi camionisti, si sono incontrati durante la sosta e hanno iniziato a discuterein corso. Una seconda lite scatenata da motivi legati ...

