Napoli | Politano | «Capacità di reazione | questa è la forza di una squadra»

(Di lunedì 28 febbraio 2022) L’esterno delha esultato dopo la vittoria in casa della Lazio Matteo, esterno offensivo del, attraverso il suo profilo Instagram ha esultato per la vittoria 2-1 in casa della Lazio. IL POST – «Ladi unaè nella suadi. Bellissimo vincere così. Evittoria è speciale». L'articolo proviene da Calcio News 24.

L'esterno del Napoli ha esultato dopo la vittoria in casa della Lazio Matteo Politano, esterno offensivo del Napoli, attraverso il suo profilo Instagram ha esultato per la vittoria 2-1 in casa della Lazio. Il Napoli ieri ha ritrovato la vittoria e anche Politano tra i titolari. L'esterno ex Sassuolo si era fermato contro l'Inter il 12 febbraio, per rientrare da subentrato giovedì scorso con il Barcellona.