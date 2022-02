Lui muore ma Francesca non si rassegna: due anni dopo nasce la loro prima figlia (Di lunedì 28 febbraio 2022) Una storia che ha dell’incredibile: una bambina nata a due anni di distanza dalla morte del padre. La moglie della vittima non si era mai rassegnata alla scomparsa del coniuge. Era il 2020 quando Attilio Pierini se ne andava, vittima di un incidente stradale. L’uomo era un cestista, molto conosciuto e apprezzato nel mondo del L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 28 febbraio 2022) Una storia che ha dell’incredibile: una bambina nata a duedi distanza dalla morte del padre. La moglie della vittima non si era maita alla scomparsa del coniuge. Era il 2020 quando Attilio Pierini se ne andava, vittima di un incidente stradale. L’uomo era un cestista, molto conosciuto e apprezzato nel mondo del L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

agatamicia : @figliocomunista c'è gente che muore di fame, ma lui no. è un borghesone che si atteggia a attivischta - figliocomunista : @agatamicia Io ci avevo parlato già un anno fa, lui sosteneva che non dovremmo avanzare con la ricerca spaziale per… - agittoriu : @bianca_cappa In effetti la compagna dell'eroe muore all'inizio e lui passa tutto il film a vendicarsi. Ma magari i… - GiorgioAntonel1 : RT @Stefano173456: Immaginate che ad un metro dal suo naso ci sia un enorme vetro blindato che divide lui dal 'malloppo milionario' previst… - isma_or_izma : Raga presente le scene dei film con lui che ti viene a prendere in stazione con i fiori perchè il romanticismo otto… -