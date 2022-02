L’Ucraina nell’Ue divide l’Europa. Borrell frena: «Per ora non è in agenda». Zelensky firma la richiesta – Il video (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il presidente ucraino Zelensky ha firmato il documento dell’adesione delL’Ucraina all’Unione europea. La richiesta verrà presentata alle autorità di Bruxelles nelle prossime ore con il sollecito ad avviare una procedura speciale per consentire alL’Ucraina di entrare nell’Ue, nel contesto dell’invasione da parte russa. Nelle ore precedenti, poco prima del Consiglio straordinario sulla Difesa, l’Alto rappresentante della politica estera Josep Borrell aveva dichiarato: «l’adesione delL’Ucraina nell’Ue nell’immediato non è in agenda». Borrell ha poi aggiunto: «Dobbiamo dare una risposta nelle prossime ore, non nei prossimi anni. L’Ucraina ha una chiara prospettiva europea ma ora è il ... Leggi su open.online (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il presidente ucrainohato il documento dell’adesione delall’Unione europea. Laverrà presentata alle autorità di Bruxelles nelle prossime ore con il sollecito ad avviare una procedura speciale per consentire aldi entrare, nel contesto dell’invasione da parte russa. Nelle ore precedenti, poco prima del Consiglio straordinario sulla Difesa, l’Alto rappresentante della politica estera Josepaveva dichiarato: «l’adesione delnell’immediato non è in».ha poi aggiunto: «Dobbiamo dare una risposta nelle prossime ore, non nei prossimi anni.ha una chiara prospettiva europea ma ora è il ...

Advertising

CarloCalenda : Ammettere l’Ucraina nell’UE mentre è in guerra con la Russia vuol dire andare in guerra con la Russia. Guerra, non… - rtl1025 : ?? L'#Ucraina chiede l'adesione 'immediata' nell'#Ue. È quanto afferma il presidente ucraino Volodymyr #Zelensky #UkraineRussiaWar - Agenzia_Ansa : UCRAINA | L'adesione dell'Ucraina all'Ue nell'immediato 'non è in agenda'. Così l'Alto rappresentante per la politi… - gipscli : #Ucraina Improvvida dichiarazione di Borrel, Alto rapp. UE, che ritiene nell’immediato “non in agenda “ l’adesione… - g_effe : La guerra cancellerà i danni del covid, forse. Per salvare Speranza e la Von si fa una guerra. Costituzione cancel… -