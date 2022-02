Lazio - Napoli | la rabbia di Milinkovic | strappata la maglia

(Di lunedì 28 febbraio 2022) ROMA - Brucia in casala sconfitta in pieno recupero contro il. E sui social, in queste ore, è diventato virale un video di- Savic che si strappa lanei secondi ...

Advertising

pisto_gol : Nelle prime 8 partite del 2022 Napoli punti 18 Juventus 16 HVerona 16 Milan 15 Cagli… - pisto_gol : Laz-Nap 1:2 Con 2 gol di Insigne e Fabian Ruiz al 94’ il Napoli batte la Lazio e,a conclusione di una partita bell… - Eurosport_IT : NAPOLI ALL’ULTIMO RESPIRO ??? Fabian, praticamente a tempo scaduto, regala ai partenopei il successo contro la Lazi… - NCN_it : CdS – Moviola #Lazio-#Napoli: mano di #LuizFelipe, #DiBello e #Massa si perdono un rigore #LazioNapoli #Moviola - Nicola89144151 : Passaggi su Sky (su 30 giornate): Fiorentina 15, Cagliari 13, Milan 13, Atalanta 12, Bologna 12, Genoa 12, Udinese… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Napoli

ROMA - Brucia in casala sconfitta in pieno recupero contro il. E sui social, in queste ore, è diventato virale un video di Milinkovic - Savic che si strappa la maglia nei secondi successivi al gol di Fabian ...... Torino - Inter Dazn 14/3 lunedì (20,45):- Venezia Dazn/Sky - 30/a giornata: 18/3 venerdì (18,45): Sassuolo - Spezia Dazn 18/3 venerdì (21) : Genoa - Torino Dazn/Sky 19/3 sabato (15) :-...Elogi per Eljif Elmas, subentrato a Piotr Zielinski nel secondo tempo di Lazio-Napoli, direttamente dalle pagine del quotidiano Tuttosport: "Spalletti cambia il volto dei suoi con l’ingresso di Elmas ...ROMA - Brucia in casa Lazio la sconfitta in pieno recupero contro il Napoli. E sui social, in queste ore, è diventato virale un video di Milinkovic-Savic che si strappa la maglia nei secondi successiv ...