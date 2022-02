Kia EV6 è l’auto dell’anno 2022 Prima vittoria per un costruttore coreano

(Di lunedì 28 febbraio 2022) È stato il futuristico crossover Kia EV6 a vincere, con 279 punti, la 59esima edizione del premio Car Of The Year, svoltosi anche quest’anno rigorosamente senza pubblico e trasmesso in diretta streaming da Ginevra. E’ laper un brand. Kia EV6 è una pura elettrica, così come le altre 6 vetture finaliste del premio, mentre soltanto la Peugeot 308 era lì a rappresentare un modello ibrido plug-in ma offerto sul mercato con motorizzazioni anche endotermiche: le altre auto a batterie candidate erano Renault Mégane E-Tech e Hyundai Ioniq 5, (entrambe comunque sul podio e rispettivamente al secondo e terzo posto), poi Skoda Enyaq iV, Ford Mustang Mach-E e Cupra Born, la compatta della casa iberica risultata essere il modello con il punteggio finale più basso. Costruita sulla piattaforma E-GMP del gruppo, la stessa su cui ...

quattroruote : #Auto dell'#anno 2022, la vincitrice è la #Kia #EV6: l'#elettrica ha superato la #Renault #Mégane E-Tech e la 'sore… - Corriere : Car of The Year 2022, il trionfo della coreana elettrica Kia EV6

Prima vittoria per una vettura coreana al premio "Auto dell'anno 2022". I 61 membri della giuria di "The Car of the Year" provenienti da 23 Paesi