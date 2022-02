Kharkov, un razzo inesploso in strada | Video (Di lunedì 28 febbraio 2022) L'assurdo Video, ripreso da un passante nella città di Kharkov, riprende un razzo inesploso letteralmente inserito nel terreno di una strada in centro città. Ucraina, Civili Lottano Per Il Cibo A Kharkiv NoneCarro Armato Russo Distrutto A Kharkiv È a Kharkiv, la seconda città dell'Ucraina, che si sta combattendo oggi ...Guerra Russia-Ucraina: auto in fuga da Kiev Video Lunghe colonne d'auto in uscita dalla città di Kiev. È ciò che ... Leggi su panorama (Di lunedì 28 febbraio 2022) L'assurdo, ripreso da un passante nella città di, riprende unletteralmente inserito nel terreno di unain centro città. Ucraina, Civili Lottano Per Il Cibo A Kharkiv NoneCarro Armato Russo Distrutto A Kharkiv È a Kharkiv, la seconda città dell'Ucraina, che si sta combattendo oggi ...Guerra Russia-Ucraina: auto in fuga da KievLunghe colonne d'auto in uscita dalla città di Kiev. È ciò che ...

