Gf Vip 6, Gianluca Costantino manda un aereo a Soleil Sorge: la reazione dell'ex corteggiatrice (video) (Di lunedì 28 febbraio 2022) Giornata di aerei per i Vip del Gf Vip 6. Poco fa, nel cielo di Cinecittà, è volato un aereo per Soleil Sorge. Il messaggio da recapitare all'influencer italo-americana era il seguente: "Every cloud has a silver lining!" e a firmarlo, oltre i fan di Soleil, è stato Gianluca Costantino che è stato un concorrente di quest'edizione del reality show. Soleil ha subito capito che ad inviarlo era stato Gianluca ed è stata contenta di riceverlo ma ha sottolineato che sta ad indicare solo un messaggio d'amicizia, mentre gli altri vip come Sophie e Alessandro scherzavano sul fatto che Gianluca, con questo gesto, potrebbe intendere altro. Soleil ha sottolineato che la frase in questione è un detto che lei e Kabir Bedi avevano ...

