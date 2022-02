Firenze, donna aggredita con un collo di bottiglia e derubata: arrestato un 26enne (Di lunedì 28 febbraio 2022) Ennesima donna aggredita per le vie di Firenze . Un altro caso di rapina in strada a una donna in pieno centro. La vicenda viene resa nota oggi dai carabinieri e risale alla notte tra il 19 e il 20 ... Leggi su leggo (Di lunedì 28 febbraio 2022) Ennesimaper le vie di. Un altro caso di rapina in strada a unain pieno centro. La vicenda viene resa nota oggi dai carabinieri e risale alla notte tra il 19 e il 20 ...

Advertising

bradt74 : RT @qn_lanazione: Firenze, ancora una donna rapinata in strada: fermato un 26enne - AnsaToscana : Altra donna rapinata in strada a Firenze, c'è un fermato. 26enne identificato grazie a telecamere è in carcere #ANSA - venti4ore : Altra donna rapinata in strada a Firenze, cè un fermato - controradio : Rapina in centro a Firenze: fermato 26enne per aggressione a donna - qn_lanazione : Firenze, ancora una donna rapinata in strada: fermato un 26enne -