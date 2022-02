Dove si trova il vincitore di 4 ristoranti di Alessandro Borghese in Sardegna (Di lunedì 28 febbraio 2022) Nell’ultima puntata del 2022 di 4 ristoranti il vincitore è stata un’osteria della Barbagia, in Sardegna, premiata da Alessandro Borghese. Scopriamo di più sul ristorante e su questa zona dell’isola italiana. Durante l’ultima tappa del suo lungo viaggio alla ricerca delle migliori cucine d’Italia con 4 ristoranti, il van dai vetri oscurati di Alessandro Borghese L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 28 febbraio 2022) Nell’ultima puntata del 2022 di 4ilè stata un’osteria della Barbagia, in, premiata da. Scopriamo di più sul ristorante e su questa zona dell’isola italiana. Durante l’ultima tappa del suo lungo viaggio alla ricerca delle migliori cucine d’Italia con 4, il van dai vetri oscurati diL'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

Focus_it : Rispetto a 20 anni fa utilizziamo – e gettiamo – il doppio della plastica. Ma meno del 10% trova nuova vita dopo il… - MattiaBBagnoli : Questa mattina, prima delle 7, la situazione a Kiev era così. Non una città che si sente in guerra. Poi le cose son… - noraikend : Una nazione indipendente come l'Ucraina, che non è EU e nemmeno Russia, che è in guerra da 8 anni (contro i russi,… - SaraRRSnow : Adorati, non vi è mai capitato di sbronzarvi? Io ci metto anche due giorni per riprendermi e ho 10 anni in meno di… - CasaLettori : RT @mrcatalano58: 'Non ha pietà della tua assenza il sole, ti trova anche nei luoghi casuali dove sei passata, nei posti che hai lasciato e… -