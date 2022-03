Doctor Strange nel Multiverso della Follia: Patrick Stewart conferma la sua presenza? (Di martedì 1 marzo 2022) L'attore Patrick Stewart sembra aver confermato la sua presenza nel film Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Patrick Stewart sembra aver confermato la sua presenza nel film Doctor Strange nel Multiverso della Follia, dopo le tante supposizioni emerse dopo una scena presente nel trailer. I fan, dopo il debutto del video, si erano infatti convinti che l'interprete di Charles Xavier pronunci la battuta "Dovremmo dirgli la verità". Rispondendo alle domande di Jake's Takes, Patrick Stewart ha parlato di come potrebbe svolgersi un'interazione tra ... Leggi su movieplayer (Di martedì 1 marzo 2022) L'attoresembra averto la suanel filmnelsembra averto la suanel filmnel, dopo le tante supposizioni emerse dopo una scena presente nel trailer. I fan, dopo il debutto del video, si erano infatti convinti che l'interprete di Charles Xavier pronunci la battuta "Dovremmo dirgli la verità". Rispondendo alle domande di Jake's Takes,ha parlato di come potrebbe svolgersi un'interazione tra ...

